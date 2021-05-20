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السيطرة على حريق نشب داخل عشة أعلى عقار بمنشأة ناصر

الخميس 20/مايو/2021 - 01:40 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق نشب داخل داخل عشة أعلى عقار بمنشأة ناصر، دون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل داخل عشة أعلى عقار بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر وعلى الفور أمر اللواء إنتصار منصور مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بدفع بسيارتين إطفاء لمكان الحريق.
 
وتم فرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتدادة وتمت عملية إخماد الحريق.

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