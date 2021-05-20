تعرف على موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفًا على نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.









موعد مباراة الأهلي وصن داونز في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا









ومن المقرر أن تقام المباراة التي تجمع بين الأهلي وصن داونز، يوم السبت المقبل الموافق الثاني والعشرين من شهر مايو الجاري.





وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة بتوقيت أبوظبي.





وتدار المباراة التي تجمع بين فريقي الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي، تحكيميًا بقيادة الحكم الزامبي جاني سيكازوي.





وكان الأهلي نجح في الفوز على صن داونز الجنوب إفريقي، بهدفين نظيفين، في لقاء الذهاب الذي أقيم يوم الخامس عشر من شهر مايو الجاري، في القاهرة.