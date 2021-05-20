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وكيل "تعليم الفيوم" يستعرض ظاهرة التسرب من التعليم وزواج القاصرات ودعم المتفوقين علميا
الخميس 20/مايو/2021 - 01:43 م
ريهام على
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استعرض الدكتور أكرم حسن، وكيل تعليم الفيوم، على الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، آليات مواجهة العديد من المشكلات الاجتماعية النوعية كظاهرة التسرب من التعليم، ومجابهة زواج القاصرات، والهجرة غير الشرعية، والبطالة، وتلوث المياه وندرتها، وعمالة الأطفال، وتلوث البيئة.
كما استعرض أيضا آليات التحول الرقمي بالمحافظة، والتنمية السياحية، والتوعية الثقافية، ودعم المتفوقين علميًا، والموهوبين إبداعيًا، والمتميزين رياضيًا، ومناقشة أساليب الإتاحة، وطرائق الابتكار العلمي.
وأشار وكيل التعليم الى إعداد المدرس والتنمية المهنية المستدامة، واستثمار طاقات ذوى القدرات الخاصة، والتربية الفكرية والأنشطة التربوية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، والأستاذ طه البنا مدير التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالفيوم، والأستاذ محمد فاروق مدير مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية.
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