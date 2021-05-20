وكيل "تعليم الفيوم" يستعرض ظاهرة التسرب من التعليم وزواج القاصرات ودعم المتفوقين علميا



استعرض الدكتور أكرم حسن، وكيل تعليم الفيوم، على الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، آليات مواجهة العديد من المشكلات الاجتماعية النوعية كظاهرة التسرب من التعليم، ومجابهة زواج القاصرات، والهجرة غير الشرعية، والبطالة، وتلوث المياه وندرتها، وعمالة الأطفال، وتلوث البيئة.



كما استعرض أيضا آليات التحول الرقمي بالمحافظة، والتنمية السياحية، والتوعية الثقافية، ودعم المتفوقين علميًا، والموهوبين إبداعيًا، والمتميزين رياضيًا، ومناقشة أساليب الإتاحة، وطرائق الابتكار العلمي.



وأشار وكيل التعليم الى إعداد المدرس والتنمية المهنية المستدامة، واستثمار طاقات ذوى القدرات الخاصة، والتربية الفكرية والأنشطة التربوية.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، والأستاذ طه البنا مدير التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالفيوم، والأستاذ محمد فاروق مدير مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية.

