نجم الميلان على رادار عملاق الأندية العربية

كشف فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، عن عرض ضخم مفاجئ للتركي هاكان كالهانوجلو، نجم ميلان، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.









ومن المقرر أن ينتهي عقد هاكان مع ميلان بنهاية الموسم الجاري، ولم يتم التوصل لاتفاق حول التجديد حتى الآن.









وكانت هناك بعض التقارير التي أشارت إلى، تلقي هاكان عرضٍ من يوفنتوس للانضمام إلى صفوفه بدءًا من الموسم المقبل.









وتوقف عرض ميلان عند 4 ملايين يورو فقط في الموسم الواحد، بينما قدم يوفنتوس عرضًا بقيمة 5 ملايين يورو.









وكتب رومانو عبر حسابه على "فيس بوك"، أن النجم التركي تلقى عرضًا من نادي الدحيل القطري لمدة 3 سنوات، بدءًا من الموسم المقبل وحتى صيف 2024، مقابل 8 ملايين يورو صافي في الموسم الواحد.









وأضاف رومانو، أن هاكان يرغب في استكمال مسيرته في أوروبا، خصوصا أن ميلان من الممكن أن يشارك في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل