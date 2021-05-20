Advertisements

انقلاب سيارة بدولي كفر الشيخ وإصابة 11 شخصا

الخميس 20/مايو/2021 - 01:45 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
Advertisements


أصيب 11 شخص في حادث انقلاب سيارة على رافد الطريق الدولي " المحلة - كفر الشيخ "، وعلي الفور هرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتم نقلهم لمستشفي كفر الشيخ العام لتلقيهم العلاج اللازم، وخروج عدد منهم من المستشفى العام.

وكلف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والعلاقات العامة بالمحافظة،بمتابعة الخدمات الطبية للمصابين وزيارتهم في المستشفى، وإجراء التحاليل والاشعات اللازمة للمصابين.

وتبين إصابة كلا من أحمد محمد العجمي 42 سنة،وأمورة طلعت فرج،35 سنة، وإيمان عبدالله الطحان،35 سنة، وفايزة أحمد عبدالوهاب، 50سنة،ووائل مسعد مسعد 49 سنة،وسعدية عبداللطيف عبدالمقصود،50 سنة، والهما محمود بديع،25 سنة، وهانم محمد العجمي،50 سنة، وفايزة أحمد عبد العزيز، 28 سنة،وانهام بديع ندا،45 سنة، وراضية محمود بديع،23 سنة، ما بين كسور بسيطة وسحجات.

تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث، فيما تقوم الأجهزة المعنية برفع آثار الحادث من على الطريق لعدم تأثر حركة الطريق بالحادث.

أخبار تهمك

4 رسائل جديدة من رئيس الوزراء حول كورونا واللقاحات

منذ ساعة الا ربع

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الزمالك يحسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 19 ساعة

علي معلول يصدم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول تعليق من محمد صلاح بشأن استقالة لجنة الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

أستاذ جيولوجيا يكشف تأثير سد النهضة على مصر هذا العام

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مبابي يحسم مصيره مع باريس سان جيرمان

منذ حوالي 4 ساعات

بشري سارة من منظمة الصحة العالمية بشأن فعالية اللقاح ضد متحورات كورونا

منذ ساعتين و 31 دقيقة

من أرض المعارض.. رئيس الوزراء يوجه مناشدة إلى المصريين

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك ويُنهي اتفاقه مع هذا الفريق

منذ حوالي 15 ساعة

كارتيرون يفاجئ الجزيري

منذ يوم

مستشار الرئيس يزف خبرًا سارًا للمواطنين حول كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من هنا الزاهد بعد صورتها داخل كابينة طائرة

منذ يوم

عاجل - الكشف أسماء اللجنة الجديدة لإدارة الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:10 م

من أرض المعارض.. رئيس الوزراء يوجه مناشدة إلى المصريين

عاجل.. ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

11:00 ص

بشري سارة من منظمة الصحة العالمية بشأن فعالية اللقاح ضد متحورات كورونا

11:53 ص

مستشار الرئيس يزف خبرًا سارًا للمواطنين حول كورونا

08:11 ص

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك ويُنهي اتفاقه مع هذا الفريق

11:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله