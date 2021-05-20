انقلاب سيارة بدولي كفر الشيخ وإصابة 11 شخصا





أصيب 11 شخص في حادث انقلاب سيارة على رافد الطريق الدولي " المحلة - كفر الشيخ "، وعلي الفور هرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتم نقلهم لمستشفي كفر الشيخ العام لتلقيهم العلاج اللازم، وخروج عدد منهم من المستشفى العام.



وكلف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والعلاقات العامة بالمحافظة،بمتابعة الخدمات الطبية للمصابين وزيارتهم في المستشفى، وإجراء التحاليل والاشعات اللازمة للمصابين.



وتبين إصابة كلا من أحمد محمد العجمي 42 سنة،وأمورة طلعت فرج،35 سنة، وإيمان عبدالله الطحان،35 سنة، وفايزة أحمد عبدالوهاب، 50سنة،ووائل مسعد مسعد 49 سنة،وسعدية عبداللطيف عبدالمقصود،50 سنة، والهما محمود بديع،25 سنة، وهانم محمد العجمي،50 سنة، وفايزة أحمد عبد العزيز، 28 سنة،وانهام بديع ندا،45 سنة، وراضية محمود بديع،23 سنة، ما بين كسور بسيطة وسحجات.



تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث، فيما تقوم الأجهزة المعنية برفع آثار الحادث من على الطريق لعدم تأثر حركة الطريق بالحادث.



