موعد مباراة المصري والاتحاد السكندري في الدوري والقناة الناقلة

يهبط نادي الاتحاد السكندري ضيفًا ثقيلًا على نظيره فريق المصري البورسعيدي، اليوم الخميس المقبل، في إطلر منافسات الجولة الثالث والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.





يحتل فريق المصري البورسعيدي المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري برصيد 36 نقطة، بينما يأتي نظيره فريق الاتحاد السكندري بالمركز السابع برصيد 31 نقطة.





وتنطلق صافرة بدايةً المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.





وتذاع مباراة المصري البورسعيدي والاتحاد السكندري حصرية على قناة ON Time Sport أحداث مباراة علي شاشتها لامتلاكها الحقوق الحصرية لنقل مباريات البطولة.



