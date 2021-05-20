نائب رئيس جامعة بنها يتفقد تجهيزات مركز الاختبارات الإلكترونية لامتحانات نهاية العام (صور)

تابع الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، اليوم الخميس، تجهيزات واستعدادات مركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة لامتحانات نهاية العام الدراسي.





وقال الدكتور "سمير"، في تصريحات صحفية اليوم، إن جامعة بنها حرصت على إنشاء مركز الاختبارات الإلكترونية طبقا للمواصفات القياسية لمراكز الاختبارات الإلكترونية، وتزويده بأحدث الأجهزة وخدمات الإنترنت ليكون المركز نموذجا مثاليا لمراكز الاختبارات الإلكترونية على مستوى الجامعات.





وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أنه من المقرر إجراء اختبارات بعض الكليات بمركز الاختبارات الالكترونية بالجامعة خاصة الكليات ذات الأعداد المنخفضة.



