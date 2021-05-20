Advertisements

نائب رئيس جامعة بنها يتفقد تجهيزات مركز الاختبارات الإلكترونية لامتحانات نهاية العام (صور)

الخميس 20/مايو/2021 - 01:47 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
تابع الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، اليوم الخميس، تجهيزات واستعدادات مركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة لامتحانات نهاية العام الدراسي.

وقال الدكتور "سمير"، في تصريحات صحفية اليوم، إن جامعة بنها حرصت على إنشاء مركز الاختبارات الإلكترونية طبقا للمواصفات القياسية لمراكز الاختبارات الإلكترونية، وتزويده بأحدث الأجهزة وخدمات الإنترنت ليكون المركز نموذجا مثاليا لمراكز الاختبارات الإلكترونية على مستوى الجامعات.

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أنه من المقرر إجراء اختبارات بعض الكليات بمركز الاختبارات الالكترونية بالجامعة خاصة الكليات ذات الأعداد المنخفضة.

وأضاف أنه جرى التنبيه على رفع حالة الطوارئ خلال فترة الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، مع ضرورة مراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب وارتداء الكمامات، بالإضافة الى متابعة أعمال التعقيم والتطهير للمدرجات وقاعات ولجان الامتحانات بما يضمن الحفاظ على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.
نائب رئيس جامعة بنها يتفقد تجهيزات مركز الاختبارات الإلكترونية لامتحانات نهاية العام (صور)
نائب رئيس جامعة بنها يتفقد تجهيزات مركز الاختبارات الإلكترونية لامتحانات نهاية العام (صور)
نائب رئيس جامعة بنها يتفقد تجهيزات مركز الاختبارات الإلكترونية لامتحانات نهاية العام (صور)
نائب رئيس جامعة بنها يتفقد تجهيزات مركز الاختبارات الإلكترونية لامتحانات نهاية العام (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

جامعة بنها بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك ويُنهي اتفاقه مع هذا الفريق

منذ حوالي 15 ساعة

بشري سارة من منظمة الصحة العالمية بشأن فعالية اللقاح ضد متحورات كورونا

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل - الزمالك يحسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 19 ساعة

علي معلول يصدم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الكشف أسماء اللجنة الجديدة لإدارة الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

منذ حوالي 3 ساعات

مستشار الرئيس يزف خبرًا سارًا للمواطنين حول كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مبابي يحسم مصيره مع باريس سان جيرمان

منذ حوالي 4 ساعات

4 رسائل جديدة من رئيس الوزراء حول كورونا واللقاحات

منذ 42 دقيقة

أستاذ جيولوجيا يكشف تأثير سد النهضة على مصر هذا العام

منذ حوالي 6 ساعات

من أرض المعارض.. رئيس الوزراء يوجه مناشدة إلى المصريين

منذ ساعة و 10 دقيقة

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ يوم

أول تعليق من هنا الزاهد بعد صورتها داخل كابينة طائرة

منذ يوم

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ أقل من ساعتين

كارتيرون يفاجئ الجزيري

منذ يوم

عاجل.. أول تعليق من محمد صلاح بشأن استقالة لجنة الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:10 م

من أرض المعارض.. رئيس الوزراء يوجه مناشدة إلى المصريين

عاجل.. ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

11:00 ص

بشري سارة من منظمة الصحة العالمية بشأن فعالية اللقاح ضد متحورات كورونا

11:53 ص

مستشار الرئيس يزف خبرًا سارًا للمواطنين حول كورونا

08:11 ص

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك ويُنهي اتفاقه مع هذا الفريق

11:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله