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تعرف على موعد نهائي الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

الخميس 20/مايو/2021 - 01:47 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يترقب جماهير وعشاق كرة القدم، المباراة الهامة التي سوف تجمع بين فريقي فياريال الإسباني، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، في نهائي الدوري الأوروبي.

موعد مباراة نهائي الدوري الأوروبي بين فياريال ومانشستر يونايتد
ومن المقرر أن يلاقي مانشستر يونايتد، نظيره فياريال، يوم الأربعاء المقبل الموافق السادس والعشرين من شهر مايو الجاري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

وكان مانشستر يونايتد، تأهل إلى المباراة النهائية بعدما أطاح بنظيره روما الإيطالي، بثمانية أهداف مقابل خمسة، بمجموع نتيجتي لقائي الذهاب والعودة.

فيما بلغ فياريال الدور النهائي، بعد أن أزاح منافسه آرسنال، بثنائية مقابل هدف، بمجموع نتيجتي لقائي الذهاب والعودة.

القنوات الناقلة لمباراة نهائي الدوري الأوروبي
وستذاع المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة "beIN Sports 1 HD Premium".

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