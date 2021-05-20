Advertisements

الليلة.. نجل الفنان ماجد الكدواني في ضيافة برنامج "القاهره اليوم" مع إدوارد

الخميس 20/مايو/2021 - 01:49 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
Advertisements
الليلة.. نجل الفنان ماجد الكدواني في ضيافة برنامج القاهره اليوم مع إدوارد
يستضيف الفنان إدوارد والإعلامية نانسي مجدي في الليلة برنامجهم  "القاهرة اليوم"، الفنان يوسف ماجد الكدواني، ويُذاع اللقاء في تمام الساعة التاسعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، عبر شاشة الفا اليوم HD. 

ونشرت الصفحة الرسمية للبرنامج بوستر للفنان يوسف ماجد الكدواني، عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات "تويتر"، وكتب فيها: "انتظروا ضيف إدوارد ونانسي مجدي، الليلة على الهواء مباشرة حصريًا على شاشة الفا اليوم، وحوار مع الفنان يوسف ماجد الكدواني، حول دوره في الاختيار 2 في رمضان".


ويكشف يوسف نجل الفنان ماجد الكدواني خلال الحلقة عن دوره في مسلسل "الاختيار 2"، الذي عرض في السباق الرمضاني 2021، ولعب بطولته الفنان كريم عبد العزيز وأحمد مكي، كما يكشف العديد من كواليس تحضيره للعمل، وخطته في المرحلة المقبلة.

أخبار تهمك

عاجل - الكشف أسماء اللجنة الجديدة لإدارة الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

كارتيرون يفاجئ الجزيري

منذ يوم

عاجل.. مبابي يحسم مصيره مع باريس سان جيرمان

منذ حوالي 4 ساعات

علي معلول يصدم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

مستشار الرئيس يزف خبرًا سارًا للمواطنين حول كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

بشري سارة من منظمة الصحة العالمية بشأن فعالية اللقاح ضد متحورات كورونا

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

منذ حوالي 3 ساعات

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ أقل من ساعتين

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك ويُنهي اتفاقه مع هذا الفريق

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - الزمالك يحسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 19 ساعة

4 رسائل جديدة من رئيس الوزراء حول كورونا واللقاحات

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. أول تعليق من محمد صلاح بشأن استقالة لجنة الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

أستاذ جيولوجيا يكشف تأثير سد النهضة على مصر هذا العام

منذ حوالي 6 ساعات

من أرض المعارض.. رئيس الوزراء يوجه مناشدة إلى المصريين

منذ ساعة و 14 دقيقة

أول تعليق من هنا الزاهد بعد صورتها داخل كابينة طائرة

منذ يوم

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:10 م

من أرض المعارض.. رئيس الوزراء يوجه مناشدة إلى المصريين

عاجل.. ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

11:00 ص

بشري سارة من منظمة الصحة العالمية بشأن فعالية اللقاح ضد متحورات كورونا

11:53 ص

مستشار الرئيس يزف خبرًا سارًا للمواطنين حول كورونا

08:11 ص

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك ويُنهي اتفاقه مع هذا الفريق

11:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله