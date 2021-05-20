الليلة.. نجل الفنان ماجد الكدواني في ضيافة برنامج "القاهره اليوم" مع إدوارد



ونشرت الصفحة الرسمية للبرنامج بوستر للفنان يوسف ماجد الكدواني، عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات "تويتر"، وكتب فيها: "انتظروا ضيف إدوارد ونانسي مجدي، الليلة على الهواء مباشرة حصريًا على شاشة الفا اليوم، وحوار مع الفنان يوسف ماجد الكدواني، حول دوره في الاختيار 2 في رمضان".





ويكشف يوسف نجل الفنان ماجد الكدواني خلال الحلقة عن دوره في مسلسل "الاختيار 2"، الذي عرض في السباق الرمضاني 2021، ولعب بطولته الفنان كريم عبد العزيز وأحمد مكي، كما يكشف العديد من كواليس تحضيره للعمل، وخطته في المرحلة المقبلة.

يستضيف الفنان إدوارد والإعلامية نانسي مجدي في الليلة برنامجهم "القاهرة اليوم"، الفنان يوسف ماجد الكدواني، ويُذاع اللقاء في تمام الساعة التاسعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، عبر شاشة الفا اليوم HD.