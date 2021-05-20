حالات اختناق إثر إطلاق الجيش الإسرائيلي قنابل دخانية قرب الحدود مع لبنان

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس، بحالات اختناق إثر إطلاق الجيش الإسرائيلي قنابل دخانية على مجموعة من المزارعين اللبنانيين قرب الحدود مع لبنان.

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن عن قصف مواقع داخل قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط العشرات من القتلى ومئات الجرحى.

وشن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، سلسلة غارات استهدفت أكثر من 130 موقعا للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.