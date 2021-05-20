بهذه الطريقة..حلا شيحا تدعم القضية الفلسطينية

نشرت الفنانة حلا شيحة صورة لطفلة فلسطينية، دعمت من خلالها القضية الفلسطينية بعد الاعتداءات التي تعرضوا لها، على يد الإسرائيليين، مؤكدةً أن القدس عربية.



وعلقت حلا على الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، قائلة: "فلسطين حرة.. القدس حرة.. القدس عربية".



الجدير بالذكر أن اخر أعمال الفنانة حلا شيحا هو مسلسل " خيانة عهد" للفنانة يسرا، جومانا مراد، بيومي فؤاد، خالد انور، هنادي مهني، خالد سرحان، عبير صبري إخراج سامح عبد العزيز