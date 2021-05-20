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مصرع شخصين سقطا من قطارين في ببا والواسطى ببني سويف

الخميس 20/مايو/2021 - 01:57 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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لقي شخصين إثنين مصرعهما، اليوم الخميس، إثر سقوطهما في حادثين متفرقين من قطارين بمركزي ببا والواسطى في محافظة بني سويف، وجرى نقل الجثث إلى مشرحتي مستشفيي ببا والواسطى تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.

في الحادث الأول لقي عامل مصرعه، اليوم الخميس، إثر سقوطه من قطار الصعيد بمحطة سكة حديد ببا جنوب محافظة بني سويف، ونُقلت جثته إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.

وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث سقوط من قطار لشخص بمحطة سكة حديد ببا، ووفاته، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واخطار النيابة العامة.

وتبين أن الجثة لعامل يدعى محمد علي محمد مبروك، 29 سنة، عامل، مقيم محافظة المنيا، وجرى نقل جثته إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.

وفي حادث ثان لقي شخص مجهول الهوية مصرعه، إثر سقوطه من قطار أمام مزلقان افوه التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، ونُقلت جثته إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بني سويف إخطارًا بوقوع حادث سقوط من قطار بمزلقان افوه بالوسطى، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالحادثين، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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