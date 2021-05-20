أستاذ مناعة يكشف المحدد الأساسي لعودة الحياة لطبيعتها بعد كورونا (فيديو)

قال الدكتور ياسر الشربيني، أستاذ المناعة بجامعة توتنهام ترينت ببريطانيا، إنه كلما زادت أعداد الحاصلين على لقاح كورونا عن 50% سيتحسن الوضع الوبائي، متوقعا تحسن الوضع خلال 4 شهور على مستوى العالم بسبب التوسع في عملية التطعيم.





وثمن "الشربيني"، خلال لقاء خاص عبر "زووم" ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الخميس، سير عملية التطعيم في مصر، وتشجيع المواطنين على الحصول على اللقاح، منوها بأن المحدد الأساسي لعودة الحياة لطبيعتها هو نسبة الحاصلين على اللقاح داخل الدولة.



