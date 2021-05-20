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بالصور.. محافظ القليوبية يشارك في تشييع جنازة الشهيد محمد عرابي ببنها

الخميس 20/مايو/2021 - 02:04 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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شارك اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الخميس، في تشييع جنازة شهيد الواجب النقيب محمد عرابي جودة عرابي، ابن القوات المسلحة، والذي استشهد أثناء تأدية واجبه بشمال سيناء.

وشيع المئات من أهالي قرية ميت الحوفيين بمركز ومدينة بنها في جنازة شعبية ورسمية مهيبة جثمان الشهيد، وذلك بحضور كل من اللواء فخر الدين العربي مساعد وزير الداخلية- مدير أمن القليوبية، والدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، والمهندس علي يوسف أبو عقيل السكرتير العام المساعد، والعميد أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية، والمهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وقدم محافظ القليوبية التعازي لأسرة الشهيد، مشيرًا إلى أن القليوبية تفخر وتعتز أن يكون من بين أبنائها أحد شهداء القوات المسلحة الأبطال، ويعد هذا وسام على صدر كل مواطن مصري.

وقال المحافظ إننا «نودع أبطالًا ولكن ذكراهم خالدة على مر الزمان لأنهم سطروا بدمائهم الذكية أروع مثال للتضحية والدفاع عن أمن واستقرار مصرنا الغالية»، مؤكدًا وقوف أبناء الشعب المصري خلف قيادتهم السياسية وقواتهم المسلحة وشرطة بلادهم في تأدية رسالتهم لمواجهة الإرهاب والحفاظ على أرض الوطن، معلنًا تقديم كل الدعم لأسرة الشهيد.

وأشاد المحافظ بدور رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية في مواجهة ومكافحة الإرهاب، واستئصال جذوره من جميع أنحاء البلاد، وتطهير مصر من البؤر الإرهابية، التي تستهدف استقرار وأمن المواطن والوطن.
بالصور.. محافظ القليوبية يشارك في تشييع جنازة الشهيد محمد عرابي ببنها
بالصور.. محافظ القليوبية يشارك في تشييع جنازة الشهيد محمد عرابي ببنها
بالصور.. محافظ القليوبية يشارك في تشييع جنازة الشهيد محمد عرابي ببنها
بالصور.. محافظ القليوبية يشارك في تشييع جنازة الشهيد محمد عرابي ببنها

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