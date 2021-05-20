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تضرر حوالي 46 مدرسة حكومية منذ بدء الهجمات على قطاع غزة

الخميس 20/مايو/2021 - 02:05 م
فلسطين
فلسطين
وكالات
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أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، اليوم الخميس، تضرر حوالي 46 مدرسة حكومية منذ بدء الهجمات على قطاع غزة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفع إلى 119 قتيلا بينهم 31 طفلا و19 سيدة، و830 مصابا.

 

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، إصابة 388 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، بينهم 115 طفلا، و50 امرأة.

 

وفي الآونة الأخيرة، اشتد تبادل القصف الصاروخي بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية من قطاع غزة، وتصاعد الموقف بعد المواجهات في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية.

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