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جدول هدافي الدوري الإيطالي قبل مواجهات الجولة الأخيرة

الخميس 20/مايو/2021 - 02:00 م
بوابة الفجر
محمد نادر
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زوار الفجر الرياضي نستعرض لكم ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مواجهات الجولة 38 والأخيرة من عمر البطولة والمقرر لها السبت المقبل الموافق 22 من مايو الجاري.

واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، فرض هيمنته على صدارة ترتيب الهدافين، بعد تسجيله في فوز السيدة العجوز على متصدر الدوري الإيطالي فريق انتر ميلان، بثلاثة أهداف لاثنين ليرفع البرتغالي رصيده من الأهداف إلى 29هدف.

واستمر البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم انتر ميلان، في مطاردة المتصدر رونالدو بعد تسجيله هو الآخر في مباراة الانتر الأخيرة في الدوري امام يوفنتوس والتي انتهت لصالح السيدة العجوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليرتفع رصيده من الأهداف إلى 23.

ويأتي لويس مورييل مهاجم أتالانتا، في المركز الثالث برصيد 22 هدف رغم فشله في التسجيل في مباراة فريقه الأخيرة أمام جنوى والتي انتهت لصالح أتلانتا بأربعة أهداف لثلاثة.

فيما يحل سميون نوانكو لاعب كروتوني رابع الترتيب حيث تمكن من إحراز 21 هدف.

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإيطالي على النحو التالي:
كريستيانو رونالدو - يوفنتوس 29
روميلو لوكاكو - إنتر 23
لويس مورييل - أتالانتا 22
دوشان فلاهوفيتش - فيورنتينا 21
تشيرو إيموبيلي - لاتسيو 20
سيمي - كروتوني 20
لورينزو إنسيني - نابولي 19
لاوتارو مارتينيز - إنتر 16
دومينيكو بيراردي - ساسوولو 16
جواو بيدرو - كالياري 16
زلاتان إبراهيموفيتش - ميلان 15

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