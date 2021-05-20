رفع 19 طن أتربة في حملة نظافة جنوبي الأقصر





تواصل الوحدات المحلية، في محافظة الأقصر، تكثيف أعمالها في حملات النظافة المكبرة، وذلك في اطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن.



و شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، برئاسة ابراهيم نصير، حملة نظافة مكبرة استهدفت شوارع المدينة والقرى، حيث تمكن قسم النظافة بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية من رفع ١٩ طن من الاتربة والمخلفات الصلبة، وذلك بشارع أحمد عرابي وجسر السيالة والسعودية والنزهة، وذلك بجانب تفريغ الحاويات بالمدينة.

وأكد رئيس مجلس مدينة اسنا، على استمرار تلك الحملات، مشددًا، على أجهزته التنفيذية وقسم النظافة بضرورة التواجد والعمل الميداني على مدار اليوم.



شارك في الحملة عبد الرحيم طايع نائب رئيس المركز، وفتحي حافظ مدير قسم النظافة، وفؤاد سالم مدير الحملة.

