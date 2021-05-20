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"محامين إطسا" ترفض الحضور أمام القاضي مع قاتل زوجته وأطفاله الـ6

الخميس 20/مايو/2021 - 02:10 م
بوابة الفجر
ريهام على
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رفضت نقابة محامين إطسا، بمحافظة الفيوم، اليوم الخميس، حضور التحقيقات مع "عماد.ع" قاتل أسرته بقرية الغرق، التابعة لمركز أطسا، في سحور رمضان، وعند عرضه على قاضي التجديد رفض الجميع الحضور تعاطفا مع الزوجة وأولاده اللذين قتلوا غدرا دون ارتكابهم أي ذنب يذكر.

كان صاحب مخبز ويدعى" عماد.ع" بالفيوم، قد أقدم على قتل زوجته وتدعى" مها.ع.ع" وأبنائه الستة وهم محمد ويوسف وأحمد وألاء وطفليه التوأمان معتصم وبلال بسبب خلافات عائلية بينهما.

وفوجئ أهالي قرية الغرق، التابعة لمركز أطسا، بقيام صاحب مخبز فينو، بقتل أبنائه الستة، وهم 5 أولاد من زوجته الأولى والتي كان قد طلقها في وقت سابق، وقام بقتل زوجته الثانية وطفلتها والتي تبلغ من العمر 8 شهور.

وقام الأب بقتل أبنائه وزوجته الثانية بإحدى الشقق التي يسكنها بقرية الغرق، ثم قام مسرعا بالتوجه إلى مخبز الفينو الذي يمتلكه لإشعال النار به لولا تدخل أهالي القرية الذين قاموا بالسيطرة على الحريق.

وقامت قوات الأمن وعلى برئاسة رئيس مباحث مركز شرطة أطسا بالتواجد بالمكان فور إبلاغهم بالحادث من قبل أهالي القرية، وتم القبض على الأب ونقل جثامين أبناءه وزوجته إلى مستشفى أطسا للعرض على الطبيب الشرعي.

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محامين اطسا قاتل اسرته بوابة الفجر الفيوم الفجر اطسا

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