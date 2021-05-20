6 ملايين جنيه غرامات عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا بالإسكندرية

استعرض اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ما تم تنفيذه خلال حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على مستوى الأحياء في الفترة من يناير 2021 حتى منتصف مايو 2021، موضحًا أنه تم إغلاق عدد 350 سنتر تعليمي، وغلق أكثر من 1482 محل مخالف، وغلق 423 مقهى وتوجيه عدد 1300 إنذار للمقاهي وتم التحفظ على عدد 24 ألف حالة إشغال من المقاهي. بالإضافة إلى تحرير 83 ألف محضر متنوع ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوي عاملة وتموين وتفتيش صيدلي واشغال طريق ورخص محلات، وبلغت قيمة الغرامات المحصلة من المحال والأفراد المخالفة للإجراءات الاحترازية حوالي 6 مليون جنيه غرامة.



وأكد محافظ الإسكندرية في تصريح صحفي اليوم الخميس أن المحافظة ملتزمة بقرارات رئيس مجلس الوزراء الوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا. لافتًا إلى استمرار شن حملات الإجراءات الاحترازية على مستوى الأحياء والتي يتابع تنفيذها السادة نواب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام السكرتير العام بالمحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء ومعاوني المحافظ، والجهات المعنية.

