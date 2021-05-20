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بهذه الطريقة روج الفنان محمود حمدان لفيلمه الجديد" باشا"

الخميس 20/مايو/2021 - 02:12 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
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بهذه الطريقة روج الفنان محمود حمدان لفيلمه الجديد باشا
روج الفنان والمؤلف محمود حمدان لفيلمه الجديد" باشا" وذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعي " فيسبوك"،

علق الفنان والمؤلف محمود حمدان قائلا:" توكلنا علي الله، فيلم " باشا"،إنتاج" مقام" سيف عريبي، تأليف محمود حمدان، إخراج چيمي.

الجدير بالذكر أن المؤلف محمود حمدان له كثير من الأعمال، وحصل علي جائزه أفضل ممثل في مهرجان أفلام المبدعين العرب عام 2009، وحصل علي جائزه لجنه التحكيم الخاصه بأكاديميه الفنون عام 2011، وحصل علي جائزة أفضل ممثل في مهرجان الرواد السينمائي 2012، ومن أبرز أعماله:" اختراق، زي الورد، أنا، فيلم ديزل". 

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