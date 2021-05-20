"الأطباء": إضافة أحدث جهاز موجات صوتية لتدريب الأعضاء بالتعليم المستمر

أكدت نقابة الأطباء، أنه تم مؤخرا إضافة أحدث جهاز للموجات الصوتية متعدد الأغراض للجنة التعليم الطبي المستمر بالنقابة العامة للأطباء.





ويأتي ذلك في إطار التطوير المستمر لدورات التعليم الطبي المقدمة بنقابة الأطباء والحرص على تدريب الأطباء على أحدث الأجهزة والتقنيات.



