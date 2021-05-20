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"الأطباء": إضافة أحدث جهاز موجات صوتية لتدريب الأعضاء بالتعليم المستمر
الخميس 20/مايو/2021 - 02:13 م
منى صموئيل
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أكدت نقابة الأطباء، أنه تم مؤخرا إضافة أحدث جهاز للموجات الصوتية متعدد الأغراض للجنة التعليم الطبي المستمر بالنقابة العامة للأطباء.
ويأتي ذلك في إطار التطوير المستمر لدورات التعليم الطبي المقدمة بنقابة الأطباء والحرص على تدريب الأطباء على أحدث الأجهزة والتقنيات.
وقالت دكتورة رانية العيسوي مقرر اللجنة وعضو مجلس النقابة العامة، إن هذا الجهاز هو نتاج جهد قام به مقرر اللجنة السابق الدكتور عمرو فاروق، بطلبه والسعي في الحصول عليه وسوف يساعد الجهاز على تدريب الأطباء في مجالات النساء والولادة والأمراض الباطنة والموجات الصوتية على القلب للصغار والكبار وكذلك دوبلر الشرايين والاوردة والثدي والرقبة وستعلن اللجنة عن مواعيد كل هذه الدورات علي صفحة التعليم الطبي قريبا بإذن الله.
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