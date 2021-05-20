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إقبال على مركز تطعيم لقاح كورونا في مطاي

الخميس 20/مايو/2021 - 02:16 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي
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شهد مركز تطعيم لقاح فيروس كورونا المُستجد، داخل مركز مطاي شمال محافظة المنيا، اليوم الخميس، إقبالًا كبيرًا من المواطنين في أول أيام عمله.

وتابع خالد عبد الرؤوف رئيس مركز مطاي شمال محافظة المنيا، اليوم الخميس، أول أيام العمل داخل وحدة العلاج الفيروسي بحي جنوب المدينة، وذلك بحضور الدكتور محمود عمر مدير الإدارة الصحية.

وقال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، في تصريحات له، إنه جرى تخصيص 6 مراكز طبية تشمل "مستشفى سمالوط النموذجي، ومركز طبي القيس بمركز بني مزار، ومركز طبي شباب المستقبل بمدينة المنيا الجديدة، ومركز طبي قلندول بمركز ملوي، ومركز الأورام، وبنك الدم بمدينة المنيا".

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