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القومي للمرأة بالقليوبية يطلق مبادرة توعوية للحصول على لقاح كورونا

الخميس 20/مايو/2021 - 02:16 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أطلق فرع المجلس القومى للمرأة بالقليوبية برئاسة الدكتورة جيهان فؤاد، اليوم الخميس، مبادرة توعوية كبرى تستهدف توعية السيدات بالمحافظة بضرورة الحصول على اللقاح الخاص بفيروس كورونا وخاصة لكبار السن، إلى جانب مساعدة السيدات في تسجيل بياناتهن للحصول على اللقاح على موقع وزارة الصحة.

وأكدت الدكتورة جيهان فؤاد، أن تلك المبادرة جاءت في إطار الحملة التي أطلقتها الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، وفي إطار جهود المجلس المتواصلة لتوعية السيدات بسبل الوقاية من فيروس كورونا لحماية أنفسهن وأسرهن من هذا الفيروس الشرس، وتعريفهن بالجهود التى تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومساعيها الحثيثة لمواجهة الجائحة وتوفير اللقاح بالمجان للجميع.

وكذلك جهود وزارة الصحة والسكان الملموسة برئاسة الوزيرة الدكتورة هالة زايد لمواجهة الجائحة منذ بداية انتشارها، والتعاون المستمر مع المجلس فى هذا الإطار.

وأضافت "فؤاد"، في تصريحات صحفية اليوم، أن المبادرة تتضمن أيضا إطلاق حملة لطرق الأبواب بجميع محافظات الجمهورية لتوعية السيدات بضرورة الحصول على اللقاح، مضيفة أن المجلس يطلق حملة إعلامية توعوية تتضمن عددًا من التنويهات يتم بثها عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي لتوعية السيدات بضرورة الحصول على لقاح فيروس كورونا.

كانت الدكتورة مايا مرسى قد أكدت أن المجلس من خلال هذه المبادرة على أتم استعداد لتلقي طلبات السيدات الراغبات فى الحصول على اللقاح من خلال الخط المختصر ( 15115) ومساعدتهن في التسجيل للحصول عليه من خلال موقع وزاره الصحة، واستقبال السيدات الراغبات فى الحصول على اللقاح لمساعدتهن فى تسجيل بياناتهن على موقع وزارة الصحة.

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