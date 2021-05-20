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نجل الفنان ماجد الكدواني يكشف عن سبب رفضه لعروض أفلام أجنبيه
الخميس 20/مايو/2021 - 02:17 م
آيه عبد العزيز
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كشف يوسف الكدواني نجل الفنان ماجد الكدواني عن سبب رفضه للعمل في أفلام هوليود، مُوضحًا أنه تلقى ثلاث عروض لتجسيد الإرهابي في أفلام أجنبية.
وكشف أثناء لقائه في برنامج The insider أنه يرفض فكرة تجسيد الفنانين العرب لشخصية الإرهابي في الأعمال الأجنبية.
أضاف الكدواني أن دوره في مسلسل "الأختيار 2" كان مختلفًا وليس بالشكل النمطي،ولم يكن هناك مشاهد عنف بل جسد شخصية المتآمر على بلده، الذي يفشي أسرار هامة تخصها
مسلسل " الاختيار2" تأليف هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي، بطولة احمد مكي، كريم عبد العزيز، انجي المقدم، أسماء ابو اليزيد، وكوكبة مميزة من النجوم.
أضاف الكدواني أن دوره في مسلسل "الأختيار 2" كان مختلفًا وليس بالشكل النمطي،ولم يكن هناك مشاهد عنف بل جسد شخصية المتآمر على بلده، الذي يفشي أسرار هامة تخصها
مسلسل " الاختيار2" تأليف هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي، بطولة احمد مكي، كريم عبد العزيز، انجي المقدم، أسماء ابو اليزيد، وكوكبة مميزة من النجوم.
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