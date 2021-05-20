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27 مايو.. "حماية تاريخ العالم الغارق" في محاضرة بمكتبة الإسكندرية

الخميس 20/مايو/2021 - 02:17 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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تنظم مكتبة الإسكندرية محاضرة عبر الانترنت (ويبنار) بعنوان "محاربة صيد الكنوز من إفريقيا للأمريكتين: حماية تاريخ العالم الغارق"، يلقيها الدكتور ارتورو ري دا سيلفا، جامعة إدنبرة، المملكة المتحدة، وهو خبير دولي في التراث الثقافي المغمور بالمياه، وذلك الساعة الثانية والنصف ظهر يوم الخميس الموافق 27 مايو 2021.

وتسلط المحاضرة الضوء على ما يتعرض له التراث الثقافي الغارق في بحار ومحيطات العالم من نهب وتدمير بسبب ما يعرف بصيد الكنوز. وتتناول المحاضرة الضرر الذي تسببت فيه أعمال البحث عن الكنوز في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، فضلًا عن استعراض جهود المجتمع الدولي من أجل الحفاظ على التراث الثقافي المغمور بالمياه ومقاومة أعمال التنقيب غير المشروع والاستغلال التجاري للتراث الثقافي الغارق.

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