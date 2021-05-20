"مياه المنيا" تنظم دورة تدريبية على مهمات ومعدات الغوص في أعمال التطهير









أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، أن الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالشركة، نظمت دورة تدريبية على كيفية استخدام أدوات ومهمات الغوص في تطهير محطات مياه الشرب، وشبكات، ومطابق الصرف الصحي، وغرف المحابس لـ ٢٧ غطاس ومسئول سلامة وصحة مهنية، بأفرع الشركة المختلفة.



قال المهندس ياسر الشهاوى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، إن تدريبات مجال السلامة والصحة المهنية، تأتى بهدف رفع كفاءة، وقدرات العنصر البشرى، من خلال المحاضرات النظرية، والتدريب العملي على كيفية ارتداء بدلة المهمات، وكيفية مواجهة المشاكل الخاصة بالصرف الصحي، وضمن توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.



وناشد "الشهاوى"، مواطني المحافظة عدم التعامل مع أي مشكلة خاصة بالمياه، أو الصرف الصحي بالشوارع، حتى لا يعرضوا أرواحهم للخطر، حيث أن التعامل مع تلك الحالات تتطلب وجود فرق مدربة على التعامل مع الطوارئ، ومزوده بأحدث الأجهزة الحديثة، وضرورة الاتصال بالخط الساخن على رقم ١٢٥ من التليفون الأرضي أو من خلال الموبايل ٠١٢٧١١٩٦١٩٦٠١٠٥٠٥٠٩٠١٣أو ارسال الشكوى عن طريق الواتس على رقم ٠١٢٧١٢٦٩٥٨٧ حيث أن الخدمة تعمل طوال الـ ٢٤ ساعة، وعلى تواصل كامل بخدمة عمليات المحافظة وخدمة عمليات الشركة القابضة.