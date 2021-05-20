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نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن غزة والضفة الغربية

الخميس 20/مايو/2021 - 02:22 م
القصف الإسرائيلي
القصف الإسرائيلي
وكالات
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أطلقت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، نداءً عاجلا لتلبية الاحتياجات الإنسانية لغزة والضفة الغربية.

 

ودعت منظمة الصحة العالمية، إلى فتح معبر إنساني إلى غزة بأسرع وقت ممكن، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي الآونة الأخيرة، اشتد تبادل القصف الصاروخي بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية من قطاع غزة، وتصاعد الموقف بعد المواجهات في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية.

 

واندلعت الاحتجاجات الليلية في بداية شهر رمضان المبارك على القيود التي تفرضها الشرطة في مكان تجمع شعبي، وعادت إلى الظهور في الأيام الأخيرة بسبب التهديد بإجلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وهو الأمر الذي أعلن الطرفان مسؤوليته عنه في العقود الماضية.

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