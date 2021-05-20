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"الهجرة" تدعو المصريين بالخارج للاطلاع على كتيب "هنتعلم بورصة"

الخميس 20/مايو/2021 - 02:23 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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دعت وزارة الهجرة المصريين بالخارج الراغبين في الاستثمار في البورصة المصرية، ويريدون الحصول على مزيد من التفاصيل والمعلومات بخصوص ذلك، الاطلاع على كتيب "هنتعلم بورصة" على الصفحة الرسمية للبورصة.

وأكدت الوزارة في بيان، إنه يجرى إعداد قائمة بأسماء شركات الوساطة المشاركة في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الهجرة والبورصة، ومن خلال فريق العمل في شركة الوساطة التي سوف يختارها المستثمر من هذه القائمة، سيقوم بفتح الحساب في البورصة على أن يقدم فريق هذه الشركة الاستشارة المالية التي تناسب اختياراته.
 
ويذكر أن السفيرةً نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وقعت مع الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية بروتوكول تعاون يقضي بالعمل على صياغة خطط عمل تستهدف نشر ثقافة الادخار والاستثمار في البورصة المصرية، وكذا التدريب العملي والنظري على التداول، بالإضافة إلى التعاون والتكامل بين الطرفين لإدماج المصريين في الخارج للاستفادة من عوائد التنمية الاقتصادية، وتشجيعهم على الاستثمار في وطنهم.
 
وأوضحت وزيرة الهجرة، أن البروتوكول يفتح آفاق إضافية للاستثمار للمصريين بالخارج وهو الاستثمار في سوق المال المصري تلبية لاحتياجاتهم.
 
وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أنه وفقا للبروتوكول فسيتم تعريف المصريين بالخارج بسوق المال المصري والتداول الإلكتروني، كما سيتم تنظيم حملات ترويجية للاستثمار بالبورصة، فضلا عن الاستفادة من خبرات المصريين بالخارج المتخصصين في تطوير سوق المال، وكذا تشجيع المصريين بالخارج على الاستثمار في سوق المال مما سيؤدي إلى زيادة استثمارات المصريين بالخارج ودعم الاقتصاد الوطني.

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