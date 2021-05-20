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الإفراج عن 645 من نزلاء السجون

الخميس 20/مايو/2021 - 02:25 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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عقد قطاع السجون، اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو الرئاسي، والشرطي حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن (645) نزيل (عفو، شرطي).

ويأتي ذلك استمرارا لتطبيق وزارة الداخلية لأطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع، وكذا نهج الوزارة بالتوسع في إجراءات الإفراج عن النزلاء.

وجاء ذلك استكمالا لتنفيذًا قرار رئيس الجمهورية رقم (143) لسنة (2021) بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا الشروط بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك لعام 1442 هـ.

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