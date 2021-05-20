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ندوة علمية حول الآثار الحجرية والطينية بالبيئة الصحراوية بمناطق آثار الفيوم

الخميس 20/مايو/2021 - 02:25 م
بوابة الفجر
ريهام على
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أقامت وحدة التدريب والبحث العلمي وتطوير الأداء فى الترميم بمنطقة اثار مصر الوسطى أولى ندواتها العلمية بالقاعة المجهزة بمركز الزوار بمدينة ماضي الأثرية بالفيوم تحت عنوان "الاثار الحجرية والطينية بالبيئة الصحراوية بمناطق اثار الفيوم المخاطر والمهددات وسبل الصيانة والحماية.".

اكد الدكتور حسن صلاح ريئس الوحدة ان الندوة تضمنت محاضراتين المحاضرة الأولى بعنوان مسببات ومظاهر تدهور حالة الاثار الحجرية بالبيئة الصحراوية ومنهجية ترميمها وصيانتها وحمايتها والقاها الدكتور محسن صالح استاذ ترميم وصيانة الآثار الحجرية والمواقع الأثرية بكلية الاثار -جامعة القاهرة ووكيل الكلية للشئون الدراسات العليا، والمحاضرة الثانية فكانت بعنوان تأثير المخاطر والمهددات البيئية والبشرية على أطلال المباني الطينية الأثرية بالبيئة الصحراوية وسبل الحد منها. وقد القاها الدكتور محمود عبد الحافظ الأستاذ المساعد بقسم الترميم بكلية الاثار بجامعة القاهرة.

حضر الندوة أحمد طلبة مدير عام ترميم اثار كوم اوشيم وامجد احمد مدير عام ترميم الاثار الاسلامية والقبطية بالفيوم وايمان على مدير عام ترميم الاثار المصرية بالفيوم.

وأشار وليد شعبان، منسق عام الوحدة ان الندوة تمت تحت رعاية الدكتور مصطفى عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للصيانة والترميم والدكتور عادل عكاشة، رئيس الإدارة المركزية للآثار المصرية بمصر الوسطى وبالتعاون مع منطقة اثار الفيوم برئاسة سيد الشورة مدير عام المنطقة.

واشار حسن مصطفى، مفتش الاثار والمسئول عن منطقة اثار مدينة ماضي الأثرية بالفيوم ان موضوعات الندوة قد قدمت اقتراحات وحلول وحددت منهجيات العلمية لترميم وصيانة الآثار الحجرية والطينية بمدينة ماضي الأثرية ووضعت آليات للحد من المخاطر التي تتعرض لها والتقليل من تأثيرها وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات الوقائية العاجلة المناسبة لحمايتها والقضاء على عوامل ومسببات التلف المؤثرة عليها.
ندوة علمية حول الآثار الحجرية والطينية بالبيئة الصحراوية بمناطق آثار الفيوم
ندوة علمية حول الآثار الحجرية والطينية بالبيئة الصحراوية بمناطق آثار الفيوم
ندوة علمية حول الآثار الحجرية والطينية بالبيئة الصحراوية بمناطق آثار الفيوم
ندوة علمية حول الآثار الحجرية والطينية بالبيئة الصحراوية بمناطق آثار الفيوم
ندوة علمية حول الآثار الحجرية والطينية بالبيئة الصحراوية بمناطق آثار الفيوم
ندوة علمية حول الآثار الحجرية والطينية بالبيئة الصحراوية بمناطق آثار الفيوم
ندوة علمية حول الآثار الحجرية والطينية بالبيئة الصحراوية بمناطق آثار الفيوم
ندوة علمية حول الآثار الحجرية والطينية بالبيئة الصحراوية بمناطق آثار الفيوم
ندوة علمية حول الآثار الحجرية والطينية بالبيئة الصحراوية بمناطق آثار الفيوم
ندوة علمية حول الآثار الحجرية والطينية بالبيئة الصحراوية بمناطق آثار الفيوم
ندوة علمية حول الآثار الحجرية والطينية بالبيئة الصحراوية بمناطق آثار الفيوم
ندوة علمية حول الآثار الحجرية والطينية بالبيئة الصحراوية بمناطق آثار الفيوم
ندوة علمية حول الآثار الحجرية والطينية بالبيئة الصحراوية بمناطق آثار الفيوم
ندوة علمية حول الآثار الحجرية والطينية بالبيئة الصحراوية بمناطق آثار الفيوم
ندوة علمية حول الآثار الحجرية والطينية بالبيئة الصحراوية بمناطق آثار الفيوم
ندوة علمية حول الآثار الحجرية والطينية بالبيئة الصحراوية بمناطق آثار الفيوم
ندوة علمية حول الآثار الحجرية والطينية بالبيئة الصحراوية بمناطق آثار الفيوم
ندوة علمية حول الآثار الحجرية والطينية بالبيئة الصحراوية بمناطق آثار الفيوم

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