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"التعليم" تعلن تسليم أرقام جلوس طلاب الدبلومات الفنية للمديريات الثلاثاء المقبل

الخميس 20/مايو/2021 - 02:28 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم، عن تسليم تكاليف سير امتحانات الدبلومات الفنية وأرقام جلوس طلاب الدبلومات الفنية الفندقية والتعليم والتدريب المزدوج لامتحانات الدور الأول للعام الدراسي 20202021 الثلاثاء 25 مايو بمدرسة السيدة زينب التجارية بنات بالسيدة زينب.

جاء ذلك فى خطاب تم إرساله للمديريات التعليمية.

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول امتحانات الدبلومات الفنية بكافة نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) وذلك للدور الأول للعام الدراسى 20202021.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات التدريبات العملية والمعملية يوم السبت الموافق 202165 وتستمر حتى الخميس الموافق 2021617، وتبدأ الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 2021619، وتستمر حتى الخميس الموافق 202171.

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام 750000 طالبطالبة، بكافة النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج)، داخل 3081 لجنة امتحانية مقسمة كالتالي (1506 صناعي - 1196 تجاري - 288 زراعي - 91 فندقي).

وأكدت الوزارة على أنه تم التنبيه مشددًا على رؤساء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان سير الامتحان وفق قرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن، على ألا يتجاوز عدد الطلاب 14 طالب بكل لجنة فرعية داخل لجان سير الامتحان للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان.

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