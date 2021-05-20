الليلة.. أحمد سامى يضع خطة عبور الإنتاج الحربى فى الدورى

يختتم اليوم الخميس فريق الكرة بنادى سموحه تدريباته على ملعبه بالأسكندرية استعداداً لمواجهة الإنتاج الحربى المقبلة فى الدورى العام، ويستعد الموج الأزرق لمواجهة سيراميكا المقرر لها غد الجمعة فى الجولة الـ23 من بطولة الدورى العام.





وطلب سامى من لاعبيه التركيز فى المباراة وعدم ارتكاب أية أخطاء دفاعية مثلما حدث فى مباراة سيراميكا كيلو باترا، وخصوصا وأن هدفه حصد نقاط المباراة الثلاثة لإقتحام المربع الذهبى حيث يمتلك الفريق فى رصيده حاليا 32 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن المركز الثالث فى ترتيب جدول المسابقة.





وطالب الجهاز الفني لسموحة لاعبيه بإستعادة روح الانتصارات لتحقيق الانتصار على المنافس فى ظل قوة الدورى والصراع على المركز الأربعة الأولى خصوصا فى ظل رغبة الجهاز الفنى بقيادة أحمد سامى على اعادة "الموج الأزرق" إلى مكانه الطبيعى بين كبار بطولة الدورى العام.





وحذر أحمد سامى لاعبيه من خطورة انتفاضة الإنتاج الحربى، مؤكداً أن المنافس فريق قوى لايستهان به رغم تراجع نتائجه وتذيله لجدول مسابقة الدورى العام وان اقترابه من الهبوط لدورى الدرجة الثانية يجعل الفريق يلعب بطريقة خطرة فى المباريات خاصة وان لاعبيه يسعون إلى عرض أسمائهم فى بورصة الإنتقالات الصيفية القادمة.





وشاهد الجهاز الفنى للموج الأزرق عدة مباريات لفريق الإنتاج الحربى للوقوف على طريقة اللعب والعناصر المؤثرة فى التشكيلة التى يعتمد عليها أحمد كشرى مدرب الفريق .





وسيعلن المدير الفنى قائمة ال20 التى ستدخل مسعكر مغلق الليلة ، عقب انتهاء التدريب الختامى اليوم ، ومن المرجح عودة محمد عبدالمنعم إلى قائمة المباريات من جديد بعد شفائه من الإصابة التى لحقت به فى العضلة الضامة وأبعدته عن المباريات مؤخرا.





ويأمل سموحة في استعادة الانتصارات للانقضاض على المربع الذهبى لأول مرة هذا الموسم خاصة وانه يحتل المركز الخامس برصيد 32 نقطة وبفارق 3نقاط عن صراع المقدمة.



