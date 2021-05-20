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يبلغ من العمر ثلاثين عاما.. مالاتعرفه عن خطيب منة عرفة

الخميس 20/مايو/2021 - 02:32 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تصدرت الفنانة منة عرفة تريند محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلانها عن خبر خطوبتها على حسابها بـموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وتداول الجمهور صورة لشخص يدعي محمود مهدي، معتقدين أنه خطيبها، نوضح من خلال هذا التقرير من هو محمود المهدي: 


_ممثل صاعد شارك في عدد من الأعمال السينمائية والدرامية،و هو ابن الفنان الراحل مهدي عباس.

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- درس في المعهد العالي للفنون المسرحية، وانتهى من دراسته به عام 2008، ومن مواليد 1990، أي يبلغ من العمر 30 عاما.

- شارك في عملين من الأعمال السينمائية وهم: عائلة ميكي و30 يوم، وشارك فى مسلسل الريان، سلسال الدم، يوميات زوجة مفروسة أوي.

- وبمطالعة حسابه الخاص على موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، تبين أنه يتابعه عدد أكثر من 5 آلاف شخص.

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