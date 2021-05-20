حورية فرغلي : محمد رمضان لم يسأل عني رغم أنني ساعدته في بداياته واشتغلت معه ببلاش(فيديو)





وأضافت حورية فرغلي خلال لقائها في برنامج" هوليوود الشرق": لا أعرف إن كان هذا الكلام حقيقي أم لا حيث أبلغني به أكثر من شخص ولكن يكفي أنه لم يسأل عني أبدا حتى بعد عودتي من رحلة العلاج في أمريكا لم يتصل ليقول لي حمد لله على السلامة.



وأكملت حورية فرغلي : هناك قريبة لي وهي من الوسط الفني أيضا لم تتصل بي أيضا لتطمئن على صحتي .

بينما أكدت أن هناك أشخاص لم يكونوا قريبين منها لكنهم كانوا دائما يطمئنون على صحتها مثل الفنانة مادلين طبر وسهير رمزي ونبيلة عبيد وصفية العمري ومن أصدقائها الذين كانوا يطمئنون على صحتها دائما الفنانة رانيا محمود ياسين.



وقالت حورية فرغلي أن مسلسل ساحرة الجنوب كان نحس رغم أنه نجح نجاحا كبيرا إلا أن مفتي السعودية طالب بمنع عرضه وبالفعل تم حذفه من منصة شاهد وكان من المفترض أن يتم تصوير جزء ثاني منه ولكن تم وقف المشروع وأضافت : حياتي اتبهدلت بعد المسلسل ده فأصبت بالمرض ولم يعرض علي أي عمل فني وخسرت ناس كتير كنت أعتقد أنهم يحبوني لكن ظهروا على حقيقتهم .



من ناحية أخرى أكدت حورية فرغلي أنها ستركز الفترة المقبلة على التمثيل لأنه يعوضها عن كل ما فقدته وقالت : عمري تجاوز الأربعين ولا زوج لي وقد حرمت من نعمة الأمومة للأبد ولا شيء سيعوضني عن كل ذلك سوى التمثيل الذي أعشقه وأعيش من خلاله مواقف حرمت منها في الواقع مثل الأمومة فقد جسدت مشهد الحرمان من الأمومة في مسلسل حكايات بنات بعد يوم واحد من معرفتي أنني لن أستطيع أن أصبح أم في الحقيقة لذلك جاء هذا المشهد طبيعي وصادق جدا لأنني كنت أشعر بكل حرف فيه .



وروت حورية للإعلامي محمد سعد مقدم البرنامج تفاصيل مأساتها التي تعرضت لها منذ ١٠ أعوم حيث أصيبت أنفها إصابة خطيرة نتيجة سقوطها من فوق الحصان الأمر الذي حرمها من المشاركة في الأولمبياد وتمثيل مصر حيث أنها كانت عضو في منتخب للفرسان ليس ذلك فقط بل أدت الإصابة لتشوه أنفها وفقدانها لحاستي الشم والتذوق ووجود " خنفان " في صوتها مما استلزم إجراء عدد من العمليات الجراحية بالخارج ولكن كلها باءت بالفشل مما زاد من معاناتها إلى أن ناشدت الدولة في مساعدتها للسفر إلى أمريكا لإجراء عدد من الجراحات وكان ذلك في عز أزمة كورونا وتوقف حركة الطيران ولكن المسئولين ساعدوها في استخراج تأشيرة دخول أمريكا وقدمت حورية الشكر لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة ؛ وأكدت أنها لم تذهب لإجراء جراحة تجميل كما يظن البعض ولكن كان كل همها أن تستعيد حاستي الشم والتذوق بعد أن فقدتهما نتيجة للإصابة البالغة حتى أن البعض كان يتنمر عليها ويشبها بمايكل جاكسون ؛ وأضافت إنها أجرت ٤ عمليات في أمريكا تم نقل غضروف من القفص الصدري للأنف وأنه يتبقى عملية بسيطة تقوم بإجرائها في شهر أغسطس القدم حتى تتخلص من آثار الإصابة بشكل شبه كامل .

عبرت النجمة حورية فرغلي عن حزنها الشديد لتخلي عدد كبير من أصدقائها والذين كانوا يتظاهرون بحبها عنها في أزمتها الصحية الأخيرة وعلى رأسهم الفنان محمد رمضان الذي أكدت أنه لم يكلف نفسه حتى أن يرفع سماعة التليفون كي يطمئن على صحتها بل الأدهى من ذلك أنه كان يرفض ترشيحها في أي عمل فني يقوم ببطولته رغم أنها ساعدته كثيرًا في بداية حياته الفنية حيث شاركت في بطولة فيلمي " عبده موته و قلب الأسد ' بدون أجر كي تساعده.