الزعيم الأوكراني: فرنسا وألمانيا متساهلين للغاية مع روسيا

قال الزعيم الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إن فرنسا وألمانيا خففتا مؤخرًا من موقفهما في المحادثات مع موسكو بشأن تسوية الصراع مع الانفصاليين المدعومين من روسيا في شرق أوكرانيا.



وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي إن مكتبه تواصل مع الكرملين للتحضير للقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. ودخل الجاران السوفيتيان السابقان في شد الحبل منذ أن ضمت موسكو شبه جزيرة القرم الأوكرانية في مارس 2014 بعد الإطاحة بالرئيس السابق الصديق لموسكو وألقت بثقلها وراء المتمردين الانفصاليين في شرق أوكرانيا.



وقتل أكثر من 14 ألف شخص خلال سبع سنوات من القتال في منطقة دونباس شرقي أوكرانيا. وساعد اتفاق سلام أبرم عام 2015 بوساطة فرنسا وألمانيا في إنهاء معارك واسعة النطاق، لكن استمرت المناوشات المنتظمة على طول خط الاتصال المتوتر في الشرق وتعثرت جهود التسوية السياسية.



في الشهر الماضي، أدت الانتهاكات المتزايدة لوقف إطلاق النار في الشرق وزيادة القوات الروسية الكبيرة بالقرب من أوكرانيا إلى تأجيج المخاوف الأوكرانية والغربية من تجدد الأعمال العدائية. وتقول موسكو إنها سحبت قواتها بعد مناورات كاسحة، لكن اوضح زيلينسكي اليوم الخميس إن العديد من القوات الروسية بقيت بالقرب من أوكرانيا.



كما قال الرئيس الأوكراني إن فرنسا وألمانيا كانتا مؤخرًا متساهلتين للغاية مع روسيا موضحا "أشعر بدعمهم، لكنني أعتقد أنه يجب أن يكون أقوى.. إنهم مدركون لأفكاري، لقد كنت صريحًا معهم. أعتقد أنهم أضعفوا مواقفهم مؤخرًا قليلًا ".



ألزم اتفاق السلام لعام 2015 الذي تم توقيعه في مينسك، بيلاروسيا، أوكرانيا بتقديم حكم ذاتي واسع النطاق للمناطق الانفصالية وعفو شامل عن المتمردين. كما نص على أن تستعيد أوكرانيا سيطرتها الكاملة على حدودها مع روسيا في الأراضي التي يسيطر عليها المتمردون فقط بعد انتخاب القادة المحليين والمجالس التشريعية - البنود التي استاء منها العديد من الأوكرانيين باعتبارها خيانة للمصالح الوطنية.



دفعت أوكرانيا لتعديل اتفاقية مينسك لجعل استعادة السيطرة على الحدود مع روسيا في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون قبل الانتخابات المحلية هناك، لكن رفضت روسيا بشدة مطالب كييف. وقال زيلينسكي إن مكتبه أجرى اتصالات مع الكرملين للتحضير للقائه مع بوتين.



وقال زيلينسكي "بدأت محادثة بين مكتب الرئاسة الأوكراني والاتحاد الروسي" لتنظيم المحادثات، مضيفًا أنه قد يجتمع مع الرئيس الروسي في دولة ثالثة. وكان الزعيم الأوكراني قد اقترح في وقت سابق أن يلتقي مع بوتين في شرق أوكرانيا، ودعا بوتين زيلينسكي للحضور إلى موسكو.



وفي موسكو، أكد المتحدث باسم بوتين، ديمتري بيسكوف، في مكالمة اليوم الخميس مع الصحفيين أن المسؤولين الروس والأوكرانيين أجروا بعض المناقشات الأولية بشأن اجتماع محتمل، لكنه أضاف أنها ظلت غامضة.



