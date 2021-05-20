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إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل

الخميس 20/مايو/2021 - 02:38 م
إطلاق صواريخ - أرشيفية
إطلاق صواريخ - أرشيفية
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس، بإطلاق  صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

 

وقد أطلقت حركة "حماس"، وابلا من الصواريخ على إسرائيل في الأيام الأخيرة على خلفية المواجهات في القدس بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين المحتجين على تهجير عائلات الشيخ جراح.

 

واندلعت الاحتجاجات الليلية في بداية شهر رمضان المبارك على القيود التي تفرضها الشرطة في مكان تجمع شعبي، وعادت إلى الظهور في الأيام الأخيرة بسبب التهديد بإجلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وهو الأمر الذي أعلن الطرفان مسؤوليته عنه في العقود الماضية.

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قطاع غزه المواجهات في القدس الشيخ جراح اطلاق صواريخ

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