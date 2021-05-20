تعرف على المشروبات الصحية وغير الصحية في فصل الصيف

في فصل الصيف هناك مجموعة من المشروبات ينصح بتناولها لكي تحسن عملية الهضم بشكل جيد وتعطي انتعاشا، هناك مشروبات غير صحية يجب الابتعاد عنها فورا لانها تضر بصحتك، ومنهم الأتي:





المشروبات الصحية في فصل الصيف

1- الماء:

يعتبر الماء من أفضل المشروبات وأكثرها فاعلية للبقاء رطباً خلال أيام فصل الصيف.





2- اللبن:

يتميز اللبن بتأثير التبريد لجسمك بالكامل، خاصة الجهاز الهضمي، فهو يساعد على تحسين الهضم .





المشروبات غير الصحية التي لا يمكن تناولها في فصل الصيف:

1- المشروبات الغازية:

تعمل المشروبات الغازية على زيادة الجفاف في الجسم نتيجة ارتفاع مستويات فاسوبريسين، وهو هرمون مضاد لإدرار البول ويزيد من ضغط الدم.





2- مشروبات الكافيين:

يعيق تناول فنجان من القهوة امتصاص الصوديوم في الجسم، مما يؤدي إلى كثرة التبول وتعرض الجسم إلى خطر الجفاف.