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تعرف على المشروبات الصحية وغير الصحية في فصل الصيف
الخميس 20/مايو/2021 - 02:42 م
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في فصل الصيف هناك مجموعة من المشروبات ينصح بتناولها لكي تحسن عملية الهضم بشكل جيد وتعطي انتعاشا، هناك مشروبات غير صحية يجب الابتعاد عنها فورا لانها تضر بصحتك، ومنهم الأتي:
المشروبات الصحية في فصل الصيف
1- الماء:
يعتبر الماء من أفضل المشروبات وأكثرها فاعلية للبقاء رطباً خلال أيام فصل الصيف.
2- اللبن:
يتميز اللبن بتأثير التبريد لجسمك بالكامل، خاصة الجهاز الهضمي، فهو يساعد على تحسين الهضم .
المشروبات غير الصحية التي لا يمكن تناولها في فصل الصيف:
1- المشروبات الغازية:
تعمل المشروبات الغازية على زيادة الجفاف في الجسم نتيجة ارتفاع مستويات فاسوبريسين، وهو هرمون مضاد لإدرار البول ويزيد من ضغط الدم.
2- مشروبات الكافيين:
يعيق تناول فنجان من القهوة امتصاص الصوديوم في الجسم، مما يؤدي إلى كثرة التبول وتعرض الجسم إلى خطر الجفاف.
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