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عضو بالبرلمان العربي: علينا اتخاذ جميع الإجراءات لحماية الشعب الفلسطيني ومنع التغول الإسرائيلي

الخميس 20/مايو/2021 - 03:04 م
بوابة الفجر
إيمان أسامة
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قال اللواء طارق نصير، عضو البرلمان العربي وأمين حزب حماه الوطن، إن العدوان الإسرائيلي الغاشم في مدينة القدس وقطاع غزه يثير لنا العديد من الاستفهامات التي تبحث عن إيجابيات، مؤكدًا أن ما يحدث الآن في الأراضي الفلسطينية المحتلة من انتهاكات إسرائيلية وعدوان على المقدسات الدينية لن يكن الأول من نوعه ولن يكون الأخير إلا إذا أدركت إسرائيل ان تكلفة عدوانها ستكون مؤلمة بل مهددة بوجودها وهو ما يردعها عن استمرار العدوان والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.

وأوضح "عضو البرلمان العربي" أثناء كلمته في الجلسة الطارئة التي دعا إليها البرلمان العربي بشأن العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني من المسؤول عن تجدد هذا الصراع في هذا التوقيت هل هم الفلسطينيون بدفاعهم عن حقهم في مساكنهم وبيوتهم أم الإسرائيليون بصرفهم وطرد الفلسطينيون وإقامة دولتهم الغير شرعية بمقتضي أحكام القانون الدولي.

واستكمل: هل من الواجب علينا أن نصمت على ما يحدث لإخواننا في فلسطين أم يجب علينا أن نتبنى من السياسات ونتخذ من الإجراءات الكثيرة بحماية الشعب الفلسطيني ومنع التغول الإسرائيلي وانتهاكاته ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وتساءل عضو البرلمان العربي: "لماذا يظل الموقف الدولي متراخيا رغم الجريمة ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني تلك الجريمة التي تمثل تأجير قصري، وإخلاء غير قانوني لعشرات العائلات الفلسطينية من منازلها".

ولفت: "أين المنظمات الدولية الحقوقية بمختلف أشكالها وتخصصاتها الإنسانية فيما يحدث في القدس وغزة من انتهاكات واعتداءات على البشر والحجر والإجابة أنه لا يزال الصوت خافضا والتحفظ قائما والتردد مستمرًا".

وطالب اللواء طارق نصير في كلمته التي ألقاها في الاجتماع الطارئ للبرلمان العربي بشأن الانتهاكات التي تتخذها القوات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الاعزب عدة اقتراحات من أهمها: "ضرورة التحرك مع المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان اتخاذ مواقف رافضة لهذا العدوان ومؤيدة للشعب الفلسطيني".

وأيضًا طالب، الإعلام بمختلف صوره يجب نقل الصورة الحقيقية لما يحدث في الأراضي المحتلة بعيدا عن الأكاذيب والادعاءات الإسرائيلية وعلينا أن نعزز الموقف المصري الداعم لوحدة الصف الفلسطيني بما يعيد اللحمة إلى أبناء الشعب الفلسطيني حتى يتمكنوا من مواجهة الصف الإسرائيلي.

ووجه "عضو البرلمان العربي"، الشكر للرئيس السيسي على الدعم المستمر للشعب الفلسطيني من فتح المنافذ وتقديم المساعدات والتي جاء مؤخرا لدعم قطاع غزه بنصف مليون دولار لإعادة إعمار ما تم تدميره من المعتدي الهمجي الإسرائيلي.

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