Advertisements

وزيرا قطاع الأعمال والطيران يبحثان مستجدات مشروع "رأس جميلة" بشرم الشيخ

الخميس 20/مايو/2021 - 03:08 م
قطاع الاعمال والطيران
قطاع الاعمال والطيران
أحمد الشيخ
Advertisements

استقبل هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، لبحث تعزيز التعاون بين الوزارتين في المشروعات المشتركة، بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران.

 

تم خلال اللقاء استعراض مستجدات إقامة مشروع سياحي فندقي برأس جميلة في مدينة شرم الشيخ على قطعتي أرض متلاصقتين تمتلكهما شركتي “المنتزه للسياحة والاستثمار” إحدى شركات القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وشركة ”إيماك العقبة” التابعة لوزارة الطيران المدني.

 

كان قد تم مؤخرا تقييم أرض رأس جميلة بشرم الشيخ البالغة نحو 820 ألف متر ، وذلك من قبل جهات متخصصة لتحديد حصة كلا الشركتين ، تمهيدًا لطرح المشروع للشراكة مع القطاع الخاص.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير قطاع الاعمال وزارة الطيران مشروعات استثمارية القطاع السياحي المصري القطاع السياحي

أخبار تهمك

ساسي يحدد ناديه الجديد بعد رحيله عن الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. مبابي يحسم مصيره مع باريس سان جيرمان

منذ حوالي 6 ساعات

وفاة ابن المطرب سعد عبد الوهاب

منذ ساعة الا ربع

كارتيرون يفاجئ الجزيري

منذ يوم

عاجل - الزمالك يحسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 21 ساعة

من أرض المعارض.. رئيس الوزراء يوجه مناشدة إلى المصريين

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من محمد صلاح بشأن استقالة لجنة الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك ويُنهي اتفاقه مع هذا الفريق

منذ حوالي 17 ساعة

مستشار الرئيس يزف خبرًا سارًا للمواطنين حول كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

بشري سارة من منظمة الصحة العالمية بشأن فعالية اللقاح ضد متحورات كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ يوم

علي معلول يصدم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

أول تعليق من هنا الزاهد بعد صورتها داخل كابينة طائرة

منذ يوم

أستاذ جيولوجيا يكشف تأثير سد النهضة على مصر هذا العام

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الكشف أسماء اللجنة الجديدة لإدارة الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

"سياحة النواب" تناقش أزمة تعرض دراج بريطاني لاعتداء لفظي بالأقصر

"عامر جروب" تكشف حقيقة فوزها بمشروع رأس جميلة في شرم الشيخ

وزير الطيران المدني يستقبل سفير ألمانيا بالقاهرة

"البترول والسياحة" يبحثان آليات تنفيذ برنامج تحفيز الطيران

السياحة تكشف مقترح السفير الألماني بعد مشاركته في ماراثون الدراجات

وزيرا التعاون الدولي والطيران يناقشان تمويل مشروعات قطاع الطيران المدني

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:00 ص

عاجل.. ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

من أرض المعارض.. رئيس الوزراء يوجه مناشدة إلى المصريين

01:10 م

مستشار الرئيس يزف خبرًا سارًا للمواطنين حول كورونا

08:11 ص

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك ويُنهي اتفاقه مع هذا الفريق

11:00 م

بشري سارة من منظمة الصحة العالمية بشأن فعالية اللقاح ضد متحورات كورونا

11:53 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله