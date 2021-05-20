وفاة ابن المطرب سعد عبد الوهاب

توفى الدكتور عمرو سعد عبدالوهاب ابن الفنان والمطرب الكبير سعد عبدالوهاب، وهذا ماتم إعلانه من قبل شقيقه الدكتورعمرو عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.



حيث كتب :" إنا لله وإنا إليه راجعون..أخى وحبيبى الدكتور عمرو سعد عبدالوهاب فى ذمة الله ..أسألكم الدعاء له بالمغفرة والرحمة وأن يثبته الله عند السؤال".







يذكر أن الفنان سعد عبد الوهاب أحد نجوم الطرب وولد فى 16 يونيو 1929 وهو ابن شقيق موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب واسمه بالكامل سعد حسن عبد الوهاب.



ومن أشهر أغانى سعد عبد الوهاب : "الدنيا ريشة في هواء ، القلب القاسى، من خطوة لخطوة ، على فين وخدانى عنيك