برلمانية: استثمار المصريين في الخارج بالبورصة المصرية ينمي خطة الإصلاح الاقتصادي للبلاد

أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بتوفير وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، خدمة استثمار المصريين في الخارج بالبورصة المصرية، وجاء ذلك استجابة لطلب المصريين بالخارج ورغبتهم في الاستثمار بسوق المال المصري.





وأكدت عطوة، خلال البيان الصادر، أن هذه الخدمة تساهم بشكل كبير في تعزيز التعاون وتنسيق الجهود لرفع مستويات معرفة المصريين بالخارج بأساسيات الاستثمار بالبورصة، لزيادة استثماراتهم في سوق الأوراق المالية المصري، بالإضافة إلى نشر ثقافة الادخار والاستثمار في البورصة المصرية.



