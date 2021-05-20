Advertisements

برلمانية: استثمار المصريين في الخارج بالبورصة المصرية ينمي خطة الإصلاح الاقتصادي للبلاد

الخميس 20/مايو/2021 - 03:10 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
Advertisements
أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بتوفير وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، خدمة استثمار المصريين في الخارج بالبورصة المصرية، وجاء ذلك استجابة لطلب المصريين بالخارج ورغبتهم في الاستثمار بسوق المال المصري.

وأكدت عطوة، خلال البيان الصادر، أن هذه الخدمة تساهم بشكل كبير في تعزيز التعاون وتنسيق الجهود لرفع مستويات معرفة المصريين بالخارج بأساسيات الاستثمار بالبورصة، لزيادة استثماراتهم في سوق الأوراق المالية المصري، بالإضافة إلى نشر ثقافة الادخار والاستثمار في البورصة المصرية.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن تشجيع المصريين بالخارج على الاستثمار في سوق المال سيؤدي إلى زيادة استثمارات المصريين بالخارج ودعم الاقتصاد الوطني، وتنمية الإصلاح الاقتصادي للبلاد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر البورصة المصرية

أخبار تهمك

عاجل - الزمالك يحسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 21 ساعة

أستاذ جيولوجيا يكشف تأثير سد النهضة على مصر هذا العام

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الكشف أسماء اللجنة الجديدة لإدارة الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

وفاة ابن المطرب سعد عبد الوهاب

منذ ساعة الا ربع

من أرض المعارض.. رئيس الوزراء يوجه مناشدة إلى المصريين

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك ويُنهي اتفاقه مع هذا الفريق

منذ حوالي 17 ساعة

أول تعليق من هنا الزاهد بعد صورتها داخل كابينة طائرة

منذ يوم

علي معلول يصدم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

بشري سارة من منظمة الصحة العالمية بشأن فعالية اللقاح ضد متحورات كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. مبابي يحسم مصيره مع باريس سان جيرمان

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول تعليق من محمد صلاح بشأن استقالة لجنة الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

مستشار الرئيس يزف خبرًا سارًا للمواطنين حول كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

ساسي يحدد ناديه الجديد بعد رحيله عن الزمالك

منذ ثلث ساعة

عاجل.. ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون يفاجئ الجزيري

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:00 ص

عاجل.. ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

من أرض المعارض.. رئيس الوزراء يوجه مناشدة إلى المصريين

01:10 م

مستشار الرئيس يزف خبرًا سارًا للمواطنين حول كورونا

08:11 ص

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك ويُنهي اتفاقه مع هذا الفريق

11:00 م

بشري سارة من منظمة الصحة العالمية بشأن فعالية اللقاح ضد متحورات كورونا

11:53 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله