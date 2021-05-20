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وزير النقل ومحافظ المنيا يتابعان جاهزية المرحلة الأولى من مشروع تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي للافتتاح الرسمي

الخميس 20/مايو/2021 - 03:11 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي
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تابع اليوم الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، يرافقه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ورئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري جاهزية المرحلة الأولى من طريق الصعيد الصحراوي الغربي للافتتاح الرسمي خلال الفترة القادمة، حيث تشمل تلك المرحلة المسافة من القاهرة إلى المنيا بطول 230 كم.

صرح وزير النقل خلال جولته ان أعمال المرحلة الأولى شملت تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 3 حارات فى كل اتجاه بعرض رصف 12 مترًا، وإنشاء طريق أسفلتي للشاحنات يضم 3 حارات في اتجاه أسيوط بعرض رصف 11 مترًا، وطريق خرساني يضم حارتين في اتجاه القاهرة بعرض رصف 9 متر لتحمل الشاحنات الثقيلة القادمة من المحاجر والصعيد إلى القاهرة، فضلًا عن إنشاء 21 عملًا صناعيًا بواقع 5 كبارى و16 نفقا.

وأكد الوزير ان كافة مراحل تنفيذ المشروع تمت وفقًا للمواصفات القياسية ومعايير الجودة مع الاهتمام بوسائل تأمين سلامة المرور مثل التخطيط بالبويات العاكسة والعلامات الإرشادية والتحذيرية وعدم إقامة أي مطبات على الطريق مشيرا الى أن الطريق سيكون جزءًا من محور القاهرة كيب تاون وسيكون محور حر للمساهمة في تسهيل حركة التجارة بين محافظات الصعيد كما يدخل المشروع ضمن مجموعة الطرق التي سيتم تنفيذ مشروع أنظمة النقل الذكية على الطرق ITS بها والتي وجه بتنفيذها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحد من مخاطر حوادث السيارات وتوفير الحماية والسلامة للركاب المسافرين.

وأوضح وزير النقل أن هذا الطريق يدخل ضمن المشروع القومي للطرق الذي يبلغ إجمالي أطواله ٧٠٠٠ كم بتكلفة تقديرية 175 مليار جنيه والذي بدأ تنفيذه منذ عام 2014، وقد صدقت القيادة السياسية على إنهاء تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي وامتداده حتى ارقين بطول 1155 كم بتكلفة 26 مليار جنيه وجاري العمل في المرحلة الأولى في المسافة من التقاطع مع طريق الفيوم حتى المنيا بطول 230 كم والتي قاربت على الانتهاء والمرحلة الثانية الجاري العمل بها في المسافة من المنيا حتى محور ديروط بطول 52 كم والمسافة من السباعية - ادفو - اسوان – توشكي ارقين بطول 442كم، والمرحلة الثالثة في المسافة من محور ديروط مرورًا بأسيوط وسوهاج وحتى قنا بطول 246 كم، وكذلك المسافة من قنا مرورًا بالأقصر حتى السباعية بطول 185 كم.

من جانبه، أكد محافظ المنيا أن جميع المشروعات التي يتم تنفيذها هدفها خدمة المواطن المصرى وخدمة خطط التنمية الشاملة وأن مشروعات الطرق، وخاصة في الصعيد، تعتبر نموذجًا واضحًا فى هذا المجال، خاصة مع الطفرة الكبيرة التى يشهدها قطاع الطرق والكبارى بمصر.

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