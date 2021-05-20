لجنة قطاع الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات تتفقد المبنى الخاص بكلية الألسن بجامعة الفيوم



إستقبل الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم اليوم الخميس، أعضاء لجنة قطاع الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات، وذلك لمعاينة الإمكانات المادية والبشرية، تمهيدًا لبدء الدراسة بكلية الألسن العام القادم بجامعة الفيوم.



وتشكلت اللجنة من الدكتور جلال أبو زيد الأستاذ بكلية الألسن جامعة عين شمس (رئيسًا) والدكتور حسن رجب، عميد كلية الألسن جامعة قناة السويس، ومديرمعهد كونفيشيوس (عضوًا) والدكتور عبدالحميد علي غلاب، عميد كلية الألسن جامعة كفر الشيخ (عضوًا).



وخلال الزيارة اصطحب رئيس الجامعة أعضاء اللجنة لتفقد المبنى الخاص بالكلية، والمرور على المدرجات، وقاعات التدريس، والمكاتب الإدارية، التي تم تجهيزها بكلية الألسن جامعة الفيوم.



