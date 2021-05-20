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لمدة يومان.. غلق كلي لمحور اللبيني بالجيزة (تعرف على التحويلات البديلة)

الخميس 20/مايو/2021 - 03:13 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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تعلن محافظة الجيزة، أنه في ضوء توجيهات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من الاعمال الانشائية الخاصة بكوبرى ترسا الجديد الكائن اعلى محور المريوطية – محور اللبينى- محور الاربعين والذي يربط بين محور ترسا ومحور المنصورية فان الشركة المنفذة للمشروع ستقوم برفع وتركيب الكمر المعدنى الخاص بالكوبرى وذلك اعلى محور اللبينى تحديدا عند تقاطع محور اللبينى مع شارع الاربعين فى الاتجاهين.

وتنوه محافظة الجيزة، أنه الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلي لمحور اللبينى بالمنطقة المشار اليها وذلك لمدة يومان ابتداء من الساعة 12 صباح يوم الجمعه الموافق 2152021 حتى الساعة 6 صباح يوم السبت الموافق 2252021 على ان تكون الاعمال والغلق الكلى فقط من الساعة 12 صباحًا حتى الساعة 6 صباحًا طوال فترة الأعمال.
وتشير محافظة الجيزة، أن الادارة العامة لمرور الجيزة ستقوم بإجراء التحويلة المرورية الاتية للتسهيل على المواطنين:-
اولًا:- القادم من نفق اللبينى ويرغب بالسير اتجاه الطريق الدائرى:-
- يستمر بالسير بعد نفق اللبينى لمسافة ما يقرب من 200 متر ثم يسلك شارع ترعة السيسى يمينًا
- استكمال السير بشارع ترعة السيسى حتى تقاطعه مع شارع الاربعين ثم الدخول يسارًا بشارع الاربعين واستكمال السير وصولًا حتى محور اللبينى مره اخرى بعد تجاوز منطقة الاعمال والغلق الكلى.
ثانيًا:- القادم من الطريق الدائرى ويرغب بالسير اتجاه نفق اللبينى " شارع الاهرام- شارع الملك فيصل:-
- يتم الدخول يمينًا اتجاه طريق المريوطية قبل منطقة الاعمال والغلق الكلى بما يقرب من (30) متر بعد تجهيز ورفع كفاءة الطريق الرابط بين محور اللبينى وطريق المريوطية بمحيط منطقة الاعمال
- إستكمال السير بطريق المريوطية منه خلال كوبرى ترسا القديم الكائن اعلى ترعة المريوطية ثم السير يسارًا بطريق المريوطية إتجاه شارع الأهرام وصولًا حتى شارع الاهرام وشارع الملك فيصل

قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع الشركة المنفذة بنشر اللوحات الارشادية والمرورية وكافة المساعدات الفنية بمحيط الاعمال بالكامل وتم نشر خدمات مرورية لمساعدة قائدى المركبات فى الاتجاهات الجديدة.
لمدة يومان.. غلق كلي لمحور اللبيني بالجيزة (تعرف على التحويلات البديلة)
لمدة يومان.. غلق كلي لمحور اللبيني بالجيزة (تعرف على التحويلات البديلة)
لمدة يومان.. غلق كلي لمحور اللبيني بالجيزة (تعرف على التحويلات البديلة)
لمدة يومان.. غلق كلي لمحور اللبيني بالجيزة (تعرف على التحويلات البديلة)
لمدة يومان.. غلق كلي لمحور اللبيني بالجيزة (تعرف على التحويلات البديلة)
لمدة يومان.. غلق كلي لمحور اللبيني بالجيزة (تعرف على التحويلات البديلة)

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