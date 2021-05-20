تموين المنيا تستقبل 201 ألف طن من الأقماح وتحرر 75 مخالفة خلال حملات رقابية



أعلنت مديرية التموين بالمنيا الاستمرار في استقبال وفرز الأقماح لموسم 2020-2021، حيث تم اليوم الخميس توريد 201788 طن و569 كيلو من القمح، وتستمر أعمال توريد محصول القمح حتى نهاية يونيو المقبل.



ووجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا،، رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية التموين والزراعة، لإزالة كافة المعوقات لتسهيل عملية التوريد، مع الالتزام التام بأعمال تطهير وتعقيم مواقع استلام القمح ضمن الإجراءات الاحترازية مواجهة فيروس كورونا، أثناء عملية التوريد.



من ناحية أخرى، تمكنت مديرية التموين بالمنيا، من ضبط 75 مخالفة متنوعة، خلال الحملات الرقابية التي تنظمها بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك تنفيذا لتوجيهات المحافظ، بتكثيف الحملات المرورية على المخابز البلدية والأسواق، بهدف احكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتصدي بكل حسم للمخالفين من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.



أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أنه تم ضبط 75 مخالفة متنوعة، منها 58 مخالفة للمخابز البلدية، تنوعت المخالفات بين (خبز ناقص الوزن – انتاج خبز غير مطابق للمواصفات –توقف عن الإنتاج -عدم وجود ميزان -عدم وجود سجلات - قضايا اخري متنوعة)، بالإضافة لضبط 17 مخالفة تموينية في مجال متابعة الأسواق، تنوعت المخالفات بين (عدم الإعلان عن أسعار المنتجات – منتجات منتهية الصلاحية -ذبح خارج السلخانة -عدم وجود شهادات صحية -اخري أسواق).