وكالة الصحافة الفرنسية: زعيم بوكو حرام يفجر نفسه بحزام ناسف

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس، نقلًا عن وكالة الصحافة الفرنسية، بإصابة زعيم جماعة بوكو حرام أبو بكر شيكاو، بجروح خطيرة بمحاولة انتحار تفاديا لأسره من إرهابيين يتبعون لتنظيم داعش في شمال شرق نيجيريا.

وفي وقت سابق، كشفت الشرطة في ولاية كاتيسنا، أن عددا كبيرا من مسلحي بوكو جرام يركبون دراجات نارية، هاجموا مدرسة ثانوية للبنين فى شمال غربي نيجيريا، في محاولة لخطف مُحتملة للحصول على فدية.

وقالت السلطات النيجيرية، إن المدرسة عادة ما تضم ​​700 طالب، وأنها تعمل على تحديد العدد بدقة، مشيرة إلى أن بعض الطلاب أنهوا الامتحانات وغادروا.