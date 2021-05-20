حجز 6 مركبات "توك توك" بالمنيا وتحرير 20 محضر لعدم ارتداء الكمامة





نفذت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار، حملة مكبرة، لمنع سير التوك توك داخل شوارع المدينة، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، جاء ذلك بناءا على تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بحظر سير مركبات التوك توك على الطرق السريعة والمحاور والشوارع الرئيسية، وداخل المدن، لتحقيق انضباط سيرها.



من جانبه أوضح إسماعيل الفحام، رئيس مركز بنى مزار، أن الحملات أسفرت عن حجز 6 مركبات " توك توك "، وتحرير 12 محضر وتحصيل 20 غرامة لعدم ارتداء الكمامة علي المواطنين والسائقين الغير مرتدين الكمامات.



واشار الفحام، إلى استمرار الوحدة المحلية في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وتفعيل الغرامات الفورية على المخالفين بمنتهى الحسم وتنظيم حملات التعقيم والتطهير والرش، والمتابعة المستمرة والتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية ووسائل النقل، مع الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.