Advertisements

محافظة القاهرة: مصادرة 785 شيشة وتحرير 175 عدم ارتداء كمامة

الخميس 20/مايو/2021 - 03:18 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
Advertisements
أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن حملات الرقابة على تطبيق الإجراءات الاحترازية التى أقرتها اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء يتم متابعتها بصفة مستمرة لضمان عدم عودة المخالفات مرة أخرى.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الاحياء بضرورة متابعة منع تقديم الشيشة وتطبيق الغرامات المفروضة والغلق على المخالفين بشكل فورى مع مصادرة كافة المستلزمات المستخدمة في المخالفة والتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية خاصة ارتداء الكمامات وتوافر المطهرات، وترك مسافات متباعدة بين الطاولات، والتأكيد على الالتزام بالمواعيد المحددة للإغلاق، واستخدام الأدوات أحادية الاستخدام من أطباق وأكواب وغيرها من الأدوات الشخصية، وتوفير مناديل ومعقمات بداخل دورات المياه وتعقيمها بشكل مستمر .

وأكد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بمتابعة إلتزام الأنشطة التجارية والمولات والمطاعم والكافيتريات والكافيهات بتوقيتات الفتح والإغلاق الصيفية مع التأكيد على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وفى هذا السياق تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة من تحرير 38 محضر لمقاهى قامت بمخالفة مواعيد الغلق وتم مصادرة ٧٨٥ شيشة وإتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين كما تم تحرير ١٧٥ محضر عدم ارتداء كمامة وتم غلق 21 ورشة و 65 محل لعدم الالتزام بمواعيد الغلق وعدم إتباع الاجراءات الاحترازية .

وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه يتابع على مدار الساعة الاجراءات التي تتخذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتطبيق الإجراءات الإحترازية فى أحياء العاصمة المختلفة حرصًا على صحة المواطنين.

أخبار تهمك

عاجل.. ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك ويُنهي اتفاقه مع هذا الفريق

منذ حوالي 17 ساعة

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ يوم

مستشار الرئيس يزف خبرًا سارًا للمواطنين حول كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

من أرض المعارض.. رئيس الوزراء يوجه مناشدة إلى المصريين

منذ ساعتين و 44 دقيقة

كارتيرون يفاجئ الجزيري

منذ يوم

عاجل - الكشف أسماء اللجنة الجديدة لإدارة الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - الزمالك يحسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 21 ساعة

بشري سارة من منظمة الصحة العالمية بشأن فعالية اللقاح ضد متحورات كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

أستاذ جيولوجيا يكشف تأثير سد النهضة على مصر هذا العام

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق من هنا الزاهد بعد صورتها داخل كابينة طائرة

منذ يوم

وفاة ابن المطرب سعد عبد الوهاب

منذ ساعة الا ربع

علي معلول يصدم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

ساسي يحدد ناديه الجديد بعد رحيله عن الزمالك

منذ ثلث ساعة

عاجل.. أول تعليق من محمد صلاح بشأن استقالة لجنة الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. مبابي يحسم مصيره مع باريس سان جيرمان

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:00 ص

عاجل.. ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

من أرض المعارض.. رئيس الوزراء يوجه مناشدة إلى المصريين

01:10 م

مستشار الرئيس يزف خبرًا سارًا للمواطنين حول كورونا

08:11 ص

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك ويُنهي اتفاقه مع هذا الفريق

11:00 م

بشري سارة من منظمة الصحة العالمية بشأن فعالية اللقاح ضد متحورات كورونا

11:53 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله