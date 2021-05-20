محمد نور يدعم شاعرة شابه ويغني أغنيه من تأليفها

شارك المطرب محمد نور جمهوره بأغنية جديده من ألحانه وكلمات فتاة شابة وذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام"





دعم الفنان محمد نور مؤلفه الأغنية قائلا:" من فتره اتعرفت علي شاعرة موهوبة جدا اسمها سجده أمير ولقيت كل المساندة والتشجيع من والدها وأسرتها، ودي حاجة لازم تكون موجودة في كل عيلة تشجيع المواهب.



أضاف:" والدها المحترم طلب مني إني الحن وأغني الغنوه عشان تكون خطوة في تشجيع سجدة ورحبت جدا بالفكره وعملت الاغنيه، جميل جدا كلامك يا سجدة، تقدروا تسمعوها علي اليوتيوب، بشجعك جدا يا سجده وبشجع اي عيله في تنميه المواهب".





الاغنيه من كلمات سجدة أمير، غناء وألحان محمد نور، توزيع كريم أسامة