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الأربعاء المقبل..طرح فيلم "للايجار "بدور العرض السينمائي

الخميس 20/مايو/2021 - 03:22 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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تطرح الشركة المنتجة لفيلم "للايجار" للنجم خالد الصاوى وشيرى عادل الفيلم يوم الاربعاء المقبل 26 مايو الجارى فى جميع دور العرض السينمائى فى القاهرة والمحافظات ومن المقرر ان تقيم الشركة المنتجة عرضا خاصا للفيلم باحد المولات الشهيرة .

وكانت الشركة قد نشرت البوستر الدعائي للفيلم منذ فترة والذي يضم أبطاله خالد الصاوي ومحمد سلام وشيري عادل، عبر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي.


الفيلم تدور أحداثه في إطار تشويق كوميدي عن "الوحدة والعزلة"، وذلك من خلال حياة قبطان على المعاش، يعيش بمدينة الإسكندرية يعرض احدى غرف شقته للإيجار بحثا عن كسر الحالة النفسية التي يعانيها بسبب الوحدة، ويختار لها شخص تفرض عليه ظروفه أن يحل محل زميله الذي توفي منذ فترة قصيرة في ظرف يسيطر عليها الكثير من الغموض.

وكان الفنان خالد الصاوي قد فاز بجائزة التمثيل من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية عن دورة في فيلم "للإيجار"، فيما شهدت الدورة العاشرة من المهرجان العرض الاول للفيلم حيث حقق معادله لم تحدث مسبقاً من حيث جمعه بين الحرفيه و الابداع الفني مع المقدره علي حصد الجوائز و المشاركه في المهرجانات الكبري و بين احتفاظه بمواصفات الافلام التجاريه الجذابه للجمهور السينمائي المصري و العربي.
فيلم "للإيجار" تأليف وإخراج إسلام بلال في أولى تجاربه مع الأفلام الروائية الطويلة، وإنتاج محمد الدياسطي، ويشارك في بطولته مع خالد الصاوي ومحمد سلام كلا من شيري عادل، وياسر الطوبجي وهايدي رفعت، وعصام السقا، ومنتج فني أسامة يوسف وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف.

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